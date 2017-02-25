Євробачення 2017: всі учасники національного відбору, - ВІДЕО
Якщо ви ще не визначилися, кого підтримати, пропонуємо згадати композиції всіх учасників. Сам ефір розпочинається о 19:00.
Першим у відборі виступить гурт "Сальто назад". Це колектив, що співає в стилі реггі, хіп-хоп з елементами фанку, електронної музики та інших музичних стилів. Заснований у 2011 р. у Києві Олександром Слободяником (Саша Таб, фронтмен), Іваном Клименком (Ваньок, МС / автор пісень, ініціатор створення) і Сиром (бітмейкер, у 2016 р. покинув групу і заснував свій сольний проект). У 2016 р. група після перерви повернулася з оновленим складом. Композиція "О, мамо", за словами музикантів, присвячена сімейним цінностям, любові та єдності.
Номер два – MELOVIN. Виконавець, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, народився і виріс в Одесі. З раннього дитинства займався хореографією, співав у шкільному хорі, з відзнакою закінчив театральну школу. У 2015 р. MELOVIN став переможцем вокального шоу "Х-Фактор 6", після якого почав працювати над дебютним альбомом.
Під третім номером виступить О. Torvald - український рок-гурт, складається з п’яти учасників. Був заснований у 2005 р. у Полтаві, а рік потому музиканти переїхали до Києва. Перший студійний альбом "o.torvald" вийшов у 2008 р. Станом на 2016 р. група має шість пластинок. У 2015 р. O. Torvald стали найпопулярнішою фестивальною командою країни і зіграли понад 20 фестивальних сетів в Україні та Європі. Композиція групи Time– про те, що час не можна повернути і треба цінувати кожну мить свого життя.
Наступною свою композицію представить Illaria. Ілларія (справжнє ім'я - Катерина Прищепа) - українська співачка, композитор і поетеса з грецьким корінням. У 2010 р. випустила дебютний сольний альбом "Вільна", у 2011 р. отримала першу премію фестивалю "Червона рута". Стала широко популярною після участі в шоу "Голос країни" в 2012 р., де дійшла до півфіналу.
32-річна уродженка Чернівців Tayanna (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) вийде на сцену під номером 5. Вона два роки поспіль брала участь у телешоу "Голос країни" – у 2014-му і в 2015-му. Першого разу до дівчини ніхто не повернувся з тренерів, а рік потому вона дійшла до фіналу. Тетяна не заміжня, у неї є 3-річний син Даніель. Своєю піснею вона намагається переконати жінок з розбитим серцем йти далі і сподіватися на краще.
Завершить виступи конкурсантів Rozhden (Рожден Анусі). Він, як і Melovin, народився в Одесі, з 14 років почав займатися музикою, не отримавши профільної освіти. У 22 роки став учасником проекту "Голос країни" і дійшов до фіналу у складі команди Діани Арбеніної. Потім випустив дебютний альбом PRAVDA. Пісня Saturn спеціально написана для "Євробачення", поєднує в собі фанк, хіп-хоп та елементи танго в куплетах.
Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.
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