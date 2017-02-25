Євробачення 2017: всі учасники національного відбору, - ВІДЕО

Романтичні балади, фанк і рок - у цьому році є, за кого вболівати на національному відборі "Євробачення". Завдяки тому, що конкурс відбудеться в Києві, потужна підтримка учасникові від України забезпечена, але тим більша відповідальність

Уже сьогодні Україна дізнається ім'я артиста, який представить нашу країну на домашньому Євробаченні-2017. За це право боротимуться шість конкурсантів, які пройшли півфінальні відбори.

Якщо ви ще не визначилися, кого підтримати, пропонуємо згадати композиції всіх учасників. Сам ефір розпочинається о 19:00.

Першим у відборі виступить гурт "Сальто назад". Це колектив, що співає в стилі реггі, хіп-хоп з елементами фанку, електронної музики та інших музичних стилів. Заснований у 2011 р. у Києві Олександром Слободяником (Саша Таб, фронтмен), Іваном Клименком (Ваньок, МС / автор пісень, ініціатор створення) і Сиром (бітмейкер, у 2016 р. покинув групу і заснував свій сольний проект). У 2016 р. група після перерви повернулася з оновленим складом. Композиція "О, мамо", за словами музикантів, присвячена сімейним цінностям, любові та єдності.