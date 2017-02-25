Україна обрала переможця нацвідбору Євробачення-2017 Загалом у фіналі за перемогу змагалися шість учасників

Судді разом з українськими глядачами обрали виконавця, який у травні представить Україну на конкурсі "Євробачення-2017".

Фото: 1tv.com.ua

Виборювати перемогу цьогоріч для нашої країни на міжнародному пісенному змаганні буде гурт O.Torvald. Він обійшов конкурентів із композицією "Time". Загалом у фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN. Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту. Відтак, до нової команди , що займається Євробаченням-2017, увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк.

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