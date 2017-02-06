Євробачення обійшлось Україні у €20 млн, - Грицак

Виконавчий продюсер музичного конкурсу "Євробачення-2017" Павло Грицак розповів, у скільки Україні обійшлася організація заходу.

"Я говорив, що ми відзвітуємо про витрачені кошти. І ось ми звітуємо. Було витрачено 20,4 мільйона євро. Інформація про 30 мільйонів витрат - виключно інформаційна качка", - заявив Грицак, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що гроші на проведення змагання були виділені з державного бюджету України та Київської міської скарбниці Києва.

Нагадаємо, дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.