БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиконавчий продюсер музичного конкурсу "Євробачення-2017" Павло Грицак розповів, у скільки Україні обійшлася організація заходу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євробачення обійшлось Україні у €20 млн, - Грицак
"Інформація про 30 мільйонів витрат - виключно інформаційна качка"
Фото: unian.ua
"Я говорив, що ми відзвітуємо про витрачені кошти. І ось ми звітуємо. Було витрачено 20,4 мільйона євро. Інформація про 30 мільйонів витрат - виключно інформаційна качка", - заявив Грицак, повідомляє "Укрінформ".
Він додав, що гроші на проведення змагання були виділені з державного бюджету України та Київської міської скарбниці Києва.
Нагадаємо, дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.
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