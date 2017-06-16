Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму
Розмір грошового покарання може перевищити рекордні 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.
Про це передає Deutsche Welle.
Очікується, що про розмір штрафу оголосять у найближчі тижні.
Речник Єврокомісії відмовився прокоментувати розмір штрафу та час його офіційного оприлюднення. В Google також поки що не прокоментували можливе покарання. Раніше в Google називали звинувачення з боку Єврокомісії "помилковими".
Відповідно до європейського антимонопольного законодавства Google може бути оштрафована на суму до 10 відсотків від річної виручки. Виручка Alphabet Inc. у 2016 році перевищила $90 мільярдів. Зазначається, що ЄК веде три розслідування щодо Google з кінця 2010 року.
Справа, у якій очікується оголошення штрафу, стосується звинувачень на адресу Google в тому, що компанія маніпулює результатами пошуку на користь свого сервісу порівняння цін Google Shopping.
Нагадаємо, що Google і Apple очолили рейтинг найдорожчих брендів 2017 року, складений рекламною компанією WPP і маркетинговим агентством Kantar Millward Brown.
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