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Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму

Про розмір штрафу оголосять у найближчі тижні
Європейська комісія має намір оштрафувати на рекордну суму інтернет-гіганта Google за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем
Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму Фото: watcher.com.ua

Розмір грошового покарання може перевищити рекордні 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.

Про це передає Deutsche Welle.

Очікується, що про розмір штрафу оголосять у найближчі тижні.

Речник Єврокомісії відмовився прокоментувати розмір штрафу та час його офіційного оприлюднення. В Google також поки що не прокоментували можливе покарання. Раніше в Google називали звинувачення з боку Єврокомісії "помилковими".

Відповідно до європейського антимонопольного законодавства Google може бути оштрафована на суму до 10 відсотків від річної виручки. Виручка Alphabet Inc. у 2016 році перевищила $90 мільярдів. Зазначається, що ЄК веде три розслідування щодо Google з кінця 2010 року.

Справа, у якій очікується оголошення штрафу, стосується звинувачень на адресу Google в тому, що компанія маніпулює результатами пошуку на користь свого сервісу порівняння цін Google Shopping.

Нагадаємо, що Google і Apple очолили рейтинг найдорожчих брендів 2017 року, складений рекламною компанією WPP і маркетинговим агентством Kantar Millward Brown.

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16 06 2017 22:58
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