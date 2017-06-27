Єврокомісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро
Комісія вирішила, що корпорація зловживає домінантним становищем на ринку пошукових систем, оскільки при формуванні результатів пошуку товарів дає перевагу власному сервісу Google Shopping, повідомляє російська служба ВВС.
"Те, що робив Google, не відповідає антимонопольним нормам Євросоюзу. Він не дав іншим компаніям шансу на конкуренцію. І, що найважливіше, він позбавив європейських споживачів можливості вибору послуг", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.
На те, щоб припинити "незаконні дії", у Google є 90 днів. В іншому разі корпорацію оштрафують на суму, еквівалентну 5% середньодобового обороту материнської компанії Alphabet.
Штраф, призначений Google, став рекордним серед антимонопольних справ. До цього найбільший штраф був призначений компанії Intel 2009 року. Він становив 1 млрд євро.
У Google заявили, що не згодні з рішенням Єврокомісії і розглядають можливість його оскарження.
Раніше iPress.ua вже повідомляв, що Європейська комісія має намір оштрафувати на рекордну суму інтернет-гіганта Google за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем.
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