Єврокомісія пропонує план конфіскації заморожених російських активів

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, які були заморожені, щоб покарати москву за вторгнення в Україну та компенсувати їй мільярдні збитки

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, які були заморожені, щоб покарати москву за вторгнення в Україну та компенсувати їй мільярдні збитки.

"Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила президент Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн у своєму відеозверненні.

Вона також заявила, що, за даними Європейської комісії, втрати України з початку війни становили понад 100 тисяч військових.

Єврокомісія також різко підвищила свою оцінку збитків, отриманих Україною від конфлікту, з 385 млрд доларів до 600 млрд доларів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив загальні збитки України від війни у 600 млрд доларів без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях.