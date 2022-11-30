Єврокомісія пропонує план конфіскації заморожених російських активів
Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, які були заморожені, щоб покарати москву за вторгнення в Україну та компенсувати їй мільярдні збитки.
"Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила президент Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн у своєму відеозверненні.
Вона також заявила, що, за даними Європейської комісії, втрати України з початку війни становили понад 100 тисяч військових.
Єврокомісія також різко підвищила свою оцінку збитків, отриманих Україною від конфлікту, з 385 млрд доларів до 600 млрд доларів.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив загальні збитки України від війни у 600 млрд доларів без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях.
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