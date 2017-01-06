Європарламент підвищив квоти на низку сільгосптоварів з України

Європарламент не підтримав пропозицію Єврокомісії про підвищення квот на українські пшеницю, помідори та сировину для добрив

Європарламент проголосував за збільшення квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи та оброблене зерно, виноградний сік з України.

У той же час, Європарламент не підтримав пропозицію Єврокомісії про підвищення квот на українські пшеницю, помідори та сировину для добрив. Квоти за цими позиціями залишаються незмінними, встановленими згідно з угодою про ЗВТ, інформує прес-служба ЄП.

Зазначено, що підставою для надання Україні преференційного експорту є боротьба з корупцією, однак держави-члени ЄС, а також представники промисловості можуть запросити дослідження щодо захисних заходів.

Ці поправки підтримали 475 голосами проти 102, 61 утримався.

"Надаючи додаткові тимчасові торговельні преференції, Європейський парламент хоче підтримати проведені реформи, зміцнювати малі та середні підприємства і забезпечити необхідний стимул для збільшення торговельних потоків. Сподіваюся, що ці заходи посилять наші відносини і допоможуть Україні", - сказав доповідач Ярослав Валенса.

Далі, як повідомляється, ЄП проведе переговори з національними урядами.

Торговельні преференції надано Україні в рамках DCFTA - частини Угоди про асоціацію, яка тимчасово застосовується з січня 2016 року. Частина угоди передбачає взаємне відкриття ринків товарів і послуг, але ЄС швидше скорочує та скасовує мито. Зважаючи на економічні труднощі України та її зусилля з реформування ЄС запропонував Києву додаткові нові торговельні поступки.

Нагадаємо, що від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.