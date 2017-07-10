Європейська комісія розпочинає переговори про Brexit із британською опозицією

Переговори викликані побоюванням Брюсселю, що уряд Терези Мей незабаром може піти у відставку

Європейська комісія дала старт переговорам про умови виходу Британії зі складу ЄС із Лейбористською партією Джеремі Корбіна.

На перших переговорах лейбористів представляв сам Корбін та його "Brexit-заступник" Кейр Стармер, а ЄС – головний переговірник по Brexit Мішель Барнье та його заступник Франс Тіммерман, - повідомляє The Sun.

Такі переговори викликані побоюванням Брюсселю, що уряд Терези Мей незабаром може піти у відставку. У Єврокомісії вважають, що жорстка позиція Мей щодо Brexit додатково збільшує ризики її відставки.

Відповідно у Єврокомісії хочуть отримати від британської опозиції гарантії, що у випадку їх приходу до влади, Британія буде дотримуватися вже досягнутих домовленостей.

Як зазначається, відповідні консультації будуть продовжені наступного тижня.

Нагадаємо, законопроект британського уряду про Brexit не містить дати виходу країни із Європейського Союзу.

Зазначимо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.