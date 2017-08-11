Європейський суд скасував санкції проти Іванющенка, але відмовив Клименку

Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Рішення від 8 листопада опубліковано на сайті суду.

Суд прийшов до висновку, що інформація, що відноситься до різних кримінальних справ, зазначена в листах, на які посилалася Рада ЄС, щоб залишити Іванющенка в списку санкцій, або не має значення, оскільки ці процедури не стосуються незаконного привласнення державних коштів, або містить невідповідності, і у Ради мали виникнути сумніви щодо достатності представлених доказів.

"Рада зробила явну помилку, вважаючи, що розгляд, відкритий проти заявника... є причиною для збереження його імені в списку, що він був об'єктом кримінального судочинства, порушеного владою України щодо дій, які можуть бути охарактеризовані як незаконне привласнення державних коштів і що, отже, ці розгляди дозволяли класифікувати заявника як такого, що задовольняє відповідним критеріям", - йдеться в рішенні.

Суд задовольнив позов Іванющенка, ухваливши визнати рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, підприємств та органів у зв'язку з ситуацією в Україні від 5 березня 2015 року та від 4 березня 2016 року недійсними по відношенню до нього.

Також суд зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка.