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Європейський суд скасував санкції проти Іванющенка, але відмовив Клименку

Також суд зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка
Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.
Європейський суд скасував санкції проти Іванющенка, але відмовив Клименку Юрій Іванющенко. Фото: antikor.com

Рішення від 8 листопада опубліковано на сайті суду.

Суд прийшов до висновку, що інформація, що відноситься до різних кримінальних справ, зазначена в листах, на які посилалася Рада ЄС, щоб залишити Іванющенка в списку санкцій, або не має значення, оскільки ці процедури не стосуються незаконного привласнення державних коштів, або містить невідповідності, і у Ради мали виникнути сумніви щодо достатності представлених доказів.

"Рада зробила явну помилку, вважаючи, що розгляд, відкритий проти заявника... є причиною для збереження його імені в списку, що він був об'єктом кримінального судочинства, порушеного владою України щодо дій, які можуть бути охарактеризовані як незаконне привласнення державних коштів і що, отже, ці розгляди дозволяли класифікувати заявника як такого, що задовольняє відповідним критеріям", - йдеться в рішенні.

Суд задовольнив позов Іванющенка, ухваливши визнати рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, підприємств та органів у зв'язку з ситуацією в Україні від 5 березня 2015 року та від 4 березня 2016 року недійсними по відношенню до нього.

Також суд зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка.

Нагадаємо, що Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Юрію Іванющенку.

 

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08 11 2017 20:18
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