Європол розслідуватиме кібератаку на тисячі комп’ютерів у 74 країнах світу

В організації визнали, що напад було організовано на "безпрецедентному рівні"

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю Європолу тісно співпрацює з країнами, яких торкнулася масштабна кібератака, щоб впоратися з її наслідками і скоротити ризики, повідомили в Європолі.

В організації визнали, що напад було організовано на "безпрецедентному рівні", і необхідно провести комплексне міжнародне розслідування.

У ньому візьме участь спеціальна цільова група Європолу, що спеціалізується на кіберзлочинності.

"Для отримання додаткової інформації про те, як захистити ваші дані і обладнання в разі зараження вірусом, будь ласка, відвідайте nomoreransom.org – безкоштовний онлайн-ресурс, розроблений Європолом, голландськими поліцейськими і партнерами в галузі", – радить Європол.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.