ЄС дав Україні 3 млн євро на супутникову розвідку над Донбасом
За словами представника ЄС Федеріки Могеріні, використання зображення супутникових даних дозволить проводити більш глибокий моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу, - повідомляє Інтерфакс.
У дипмісії відзначили, що за допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та присутність або переміщенні живої сили і техніки.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки передбачила виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України. Надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат