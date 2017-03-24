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ЄС дав Україні 3 млн євро на супутникову розвідку над Донбасом

За допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та присутність або переміщенні живої сили і техніки
Європейська комісія виділила три мільйони євро для супутникової розвідки СММ ОБСЄ в Україні.
ЄС дав Україні 3 млн євро на супутникову розвідку над Донбасом Фото: telegraph.co.uk

За словами представника ЄС Федеріки Могеріні, використання зображення супутникових даних дозволить проводити більш глибокий моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу, - повідомляє Інтерфакс.

У дипмісії відзначили, що за допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та присутність або переміщенні живої сили і техніки.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки передбачила виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України. Надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.

 
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24 03 2017 15:05
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