ЄС дав Україні 3 млн євро на супутникову розвідку над Донбасом

За допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та присутність або переміщенні живої сили і техніки

Європейська комісія виділила три мільйони євро для супутникової розвідки СММ ОБСЄ в Україні.

За словами представника ЄС Федеріки Могеріні, використання зображення супутникових даних дозволить проводити більш глибокий моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу, - повідомляє Інтерфакс.

У дипмісії відзначили, що за допомогою цього механізму можна також отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури та присутність або переміщенні живої сили і техніки.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки передбачила виділення 150 мільйонів доларів на військову підтримку України. Надання Києву коштів закладене у законі про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року, який був ухвалений більшістю голосів депутатів Палати представників у середу, 8 березня.