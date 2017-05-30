Євросоюз вводить нові правила продажу автомобілів
Правила, які ще належить обговорити з Європейським парламентом, перш ніж вони стануть законом, є відповіддю на скандал з дизельними двигунами 2015 року, коли німецький автовиробник Volkswagen, як було встановлено, використовував програмне забезпечення для обману під час випробувань на викиди дизельними двигунами в США, - інформують Вести.Економіка з посиланням на Reuters.
В рамках нинішньої системи національні органи, такі KBA Німеччини, мають право ліцензувати нові транспортні засоби для продажу на території всього Євросоюзу і можуть також відкликати ці ліцензії.
Нові правила дозволять іншим національним органам розглядати такі рішення, а також надати можливість проводити вибіркові перевірки і штрафувати виробників на суму до €30 тис. за один транспортний засіб, якщо вони будуть спіймані на обмані.
Після скандалу з Volkswagen дослідження автомобілів інших автовиробників виявили, що викиди оксиду азоту (NOx) машин деколи перевищують 15-кратні межі норми. Крім того, виявилося часте використання спеціальних пристроїв для маскування реального рівня викидів.
Нагадаємо, у вересні 2015 року Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що нове програмне забезпечення автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами дозволяє обходити перевірку рівня викиду машиною шкідливих речовин. Влада США зобов'язала компанію відкликати 500 тис. автомобілів. Ця операція обійдеться Volkswagen майже в $15 млрд.
Раніше концерн визнав, що такий пристрій було встановлено приблизно на 11 млн. автомобілів по всьому світу.
Volkswagen виплатить більш ніж $1,2 млрд компенсації своїм дилерам у США за збитки, пов'язані з дизельним скандалом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат