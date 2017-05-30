Євросоюз вводить нові правила продажу автомобілів

Нові правила дозволять іншим національним органам штрафувати виробників на суму до €30 тис. за один транспортний засіб

Міністри ЄС домовилися 29 травня про розробку нових правил, що дозволяють продаж автомобілів, щоб запобігти повторення скандалу з викидами Volkswagen і надати Європейській комісії можливість штрафувати виробників-ошуканців безпосередньо.

Правила, які ще належить обговорити з Європейським парламентом, перш ніж вони стануть законом, є відповіддю на скандал з дизельними двигунами 2015 року, коли німецький автовиробник Volkswagen, як було встановлено, використовував програмне забезпечення для обману під час випробувань на викиди дизельними двигунами в США, - інформують Вести.Економіка з посиланням на Reuters.

В рамках нинішньої системи національні органи, такі KBA Німеччини, мають право ліцензувати нові транспортні засоби для продажу на території всього Євросоюзу і можуть також відкликати ці ліцензії.

Нові правила дозволять іншим національним органам розглядати такі рішення, а також надати можливість проводити вибіркові перевірки і штрафувати виробників на суму до €30 тис. за один транспортний засіб, якщо вони будуть спіймані на обмані.

Після скандалу з Volkswagen дослідження автомобілів інших автовиробників виявили, що викиди оксиду азоту (NOx) машин деколи перевищують 15-кратні межі норми. Крім того, виявилося часте використання спеціальних пристроїв для маскування реального рівня викидів.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що нове програмне забезпечення автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами дозволяє обходити перевірку рівня викиду машиною шкідливих речовин. Влада США зобов'язала компанію відкликати 500 тис. автомобілів. Ця операція обійдеться Volkswagen майже в $15 млрд.

Раніше концерн визнав, що такий пристрій було встановлено приблизно на 11 млн. автомобілів по всьому світу.

Volkswagen виплатить більш ніж $1,2 млрд компенсації своїм дилерам у США за збитки, пов'язані з дизельним скандалом.