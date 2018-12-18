Ймовірного замовника вбивства "Сармата" взяли під варту Це вже шостий затриманий у справі вбивства Олешка

Печерський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості виходу під заставу підозрюваного у замовленні вбивства екс-добровольця Віталія Олешка, відомого як "Сармат", Євгена Бродського.

Віталій Олешко. Фото: brd24.com

Цим суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, передає "Громадське". Це вже шостий затриманий у справі вбивства Олешка. Нині під вартою перебувають четверо ймовірних виконавців убивства та один організатор. Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією. Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

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