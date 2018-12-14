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Юнкер звинуватив прем'єра Угорщини в поширенні фейкових новин

"Мігранти відповідальні за Brexit - це теж фейкові новини"
Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана одним з тих, хто поширює новини, які не відповідають дійсності.
Юнкер звинуватив прем Фото: ap.org

"Я дав чітко зрозуміти на саміті ЄС, що деякі з прем'єр-міністрів, присутніх тут, самі стоять біля витоків фейкових новин", - сказав Жан-Клод Юнкер на прес-конференції за підсумками зустрічі глав держав і урядів країн-членів ЄС у Брюсселі в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Коли пан Орбан, наприклад, говорить, що я несу відповідальність або що я винен у Brexit, то це саме фейкова новина. Коли він говорить, що мігранти відповідальні за Brexit - це теж фейкові новини", - зазначив він.

Розповідаючи про необхідність протистояти поширенню дезінформації в Європі, голова ЄК закликав зосередити увагу на проблемі невідповідних дійсності заяв лідерів країн ЄС.

"Тож давайте не перекладати всю відповідальність на інших, давайте перевіримо, хто в наших колах - фальсифікатор новин", - сказав він.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей у середу заявила, що не має наміру очолювати консерваторів на парламентських виборах 2022 року.

 

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14 12 2018 21:33
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