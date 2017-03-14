Юридичний радник "Рошену" склав присягу народного депутата України

У Верховній Раді він зайняв місце Олексія Савченко

Народний депутат Юрій Буглак офіційно увійшов до складу Верховної Ради.

Він прийняв присягу на ранковому засіданні парламенту 14 березня.

Буглак йшов за виборчим списком "Блоку Петра Порошенка". У Верховній Раді зайняв місце Олексія Савченко, який очолив Миколаївську обласну державну адміністрацію.

До реєстрації нардепом він був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Roshen".

Буглак народився 1965 року, проживає в Києві, безпартійний.

У 1999 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство", а у 2005 році - Інститут політичних наук Національної академії наук за спеціальністю "Державне управління".

З 1999 року він адвокат, у 1996-2012 роках працював юридичним консультантом, головою юридичного управління та заступником генерального директора в Українському промислово-інвестиційному концерні, з 2012 року обіймав посаду головного юридичного радника в Roshen.

У Раді четвертого скликання був помічником Петра Порошенка.

Нагадаємо, зараз у БПП 140 депутатів. Щоб увійти у фракцію, Буглак повинен подати заяву.

Нагадаємо, що народний депутат від об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак вирішила скласти депутатські повноваження через родинні обставини.