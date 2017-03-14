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Юридичний радник "Рошену" склав присягу народного депутата України

У Верховній Раді він зайняв місце Олексія Савченко
Народний депутат Юрій Буглак офіційно увійшов до складу Верховної Ради.
Юридичний радник "Рошену" склав присягу народного депутата України Юрій Буглак. Фото: Стоп-кадр з відео

Він прийняв присягу на ранковому засіданні парламенту 14 березня.

Буглак йшов за виборчим списком "Блоку Петра Порошенка". У Верховній Раді зайняв місце Олексія Савченко, який очолив Миколаївську обласну державну адміністрацію.

До реєстрації нардепом він був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Roshen".

Буглак народився 1965 року, проживає в Києві, безпартійний.

У 1999 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство", а у 2005 році - Інститут політичних наук Національної академії наук за спеціальністю "Державне управління".

З 1999 року він адвокат, у 1996-2012 роках працював юридичним консультантом, головою юридичного управління та заступником генерального директора в Українському промислово-інвестиційному концерні, з 2012 року обіймав посаду головного юридичного радника в Roshen.

У Раді четвертого скликання був помічником Петра Порошенка.

Нагадаємо, зараз у БПП 140 депутатів. Щоб увійти у фракцію, Буглак повинен подати заяву.

Нагадаємо, що народний депутат від об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак вирішила скласти депутатські повноваження через родинні обставини.

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