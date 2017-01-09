З 2018 року на українському кордоні запрацює біометричний контроль

Камбіну разом з СБУ доручено протягом місяця вжити комплексних заходів для посилення контролю над кордоном і дотриманням правил перебування на території України

З 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Прискореними темпами зараз створюється система фіксації біометричних даних", – сказав Президент Петро Порошенко, інформує "Українська правда".

"Відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони, яке днями буде оприлюднено, система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон, яка має запрацювати з 1 січня 2018 року, дасть повноцінно запрацювати єдиній національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства", – заявив глава держави.

"І в реалізації цього комплексу заходів важлива роль відводиться центрам надання адміністративних послуг", – додав Порошенко.

Прес-служба Порошенка також повідомляє, що в умовах російської агресії перевірка біометричних даних особи, яка прибуває в Україну, виправдана.

Вона цитує словам Порошенка журналістам: "Найближчими годинами має бути оприлюднено рішення РНБОУ, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами. Або в тих, у кого їх немає, мають бути зафіксовані біометричні дані на кордоні".

Перелік відповідних країн затверджує Кабінет міністрів.

За словами Порошенка, запровадження системи фіксації біометричних даних на кордоні "не означає, що буде заборона, але під час перетину кордону пункти пропуску мають бути оснащені відповідним обладнанням – і буде забезпечена фіксація цих біометричних даних".

Процедура має три етапи. Перший – людина може подати попереднє повідомлення про те, що вона збирається в Україну і перетнути кордон, відповідно – база даних і прикордонники будуть до цього готові. Другий – безпосередня фіксація даних на кордоні, біометричного паспорта або біометричних даних. Третій – фіксація людини в місці, де вона планує перебувати.

Для реалізації цього комплексу заходів буде збільшено потужності центрів із надання адмінпослуг і побудовано нові, в першу чергу поблизу пунктів в’їзду-виїзду.

Відповідно до указу, Камбіну разом з СБУ доручено протягом місяця вжити комплексних заходів для посилення контролю над кордоном і дотриманням правил перебування на території України.

Уряд повинен вжити заходів для вдосконалення законодавства про порядок реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, і осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з таких держав.

Кабмін повинен оновити перелік держав міграційного ризику і внести в нього Росію.

У двомісячний термін уряду доручено розробити механізм і етапність упровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства про в'їзд в Україну; в'їзду в Україну росіян лише за біометричними паспортами.

Протягом тримісячного терміну мають ужити заходів зі створення центрів надання адміністративних послуг у районі контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Уряд повинен забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, в тому числі громадян Російської Федерації, і осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Як повідомлялося раніше, РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.