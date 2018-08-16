З 30 квітня ЗСУ повернули контроль над 15 кілометрами в зоні ООС, – Наєв
Про це на прес-конференції у Сєверодонецьку Луганської області в четвер повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"В ході стабілізаційних дій з початку проведення операції (з 30 квітня 2018 року - ред.) нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах. Обладнання лінії забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєверодонецькому і Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 кв км української території. Це з урахуванням населених пунктів", – сказав Наєв.
Він уточнив, що під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область).
"Там почалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле і захист їх законних прав", – заявив Наєв.
Командувач ООС особливо підкреслив, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей. Він нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня.
"Вони лише відповідають на провокації російських окупаційних військ, які відверто нехтують цими домовленостями", – зазначив Наєв.
Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро