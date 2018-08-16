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З 30 квітня ЗСУ повернули контроль над 15 кілометрами в зоні ООС, – Наєв

Він уточнив, що під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область)
З початку проведення операції Об'єднаних сил на сході України Збройні сили взяли під контроль 15 кв км української території.
З 30 квітня ЗСУ повернули контроль над 15 кілометрами в зоні ООС, – Наєв Фото: mil.gov.ua

Про це на прес-конференції у Сєверодонецьку Луганської області в четвер повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"В ході стабілізаційних дій з початку проведення операції (з 30 квітня 2018 року - ред.) нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах. Обладнання лінії забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєверодонецькому і Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 кв км української території. Це з урахуванням населених пунктів", – сказав Наєв.

Він уточнив, що під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область).

"Там почалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле і захист їх законних прав", – заявив Наєв.

Командувач ООС особливо підкреслив, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей. Він нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня.

"Вони лише відповідають на провокації російських окупаційних військ, які відверто нехтують цими домовленостями", – зазначив Наєв.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.

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16 08 2018 13:36
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