З благодійної виставки у Львові викрали гіпсову писанку вартістю п'ять тисяч гривень

Кожна писанка – це благодійний лот, який може викупити будь-хто з відвідувачів експозиції

У центрі Львова викрали півметрову писанку, що була частиною благодійної експозиції "Добра справа" в межах "Фестивалю писанок".

Йдеться про крадіжку мистецького об'єкта у вигляді розписаного акриловими фарбами великого гіпсового яйця, прикрашеного фігуркою трамвая, повідомляє Zaxid.net.

Авторка писанки "Трамвайчик", – молода львівська художниця Зірка Савка. На вибір теми авторку надихнула відома пісня "Старенький трамвай" вокальної формації "Піккардійська терція".



Фото: zaxid.net

Організатори благодійної ініціативи "Добра справа" оцінили викрадену писанку в 5 тис. грн.

Уся експозиція складається з 50 гіпсових писанок вартістю від 3 тис. до 50 тис. грн. Їх авторами стали львівські художники, а також митці, які вимушено переселилися до Львова внаслідок війни на сході України.



Фото: zaxid.net

За словами охоронця експозиції, писанку "Трамвайчик" вночі поцупили туристи з Німеччини, які відпочивали поруч у сквері. Вони намагалися здійснити кілька спроб викрадення, аж поки не досягли свого. Після викрадення чоловіки зникли з місця події.

На подіумі під вікритим небом перебували 50 писанок, зараз їх стало на дві менше.

Прес-служба головного управління Національної поліції у Львівській області підтвердила, що до них надходила інформація про крадіжку і про можливих підозрюваних у цій справі. Інформацію перевіряють, однак поки що жодних доказів правоохоронцям знайти не вдалося.

Організатор ініціативи "Добра справа" Андрій Сидор повідомив, що це вже друга викрадена писанка за кілька днів. Ціна першої викраденої роботи теж становить 5 тис. грн. Вона зникла о 5 годині ранку в п'ятницю, 20 квітня. Авторкою цієї писанки під назвою "Ми – Україна" стала художниця Ольга Жулій.

За словами Андрія Сидора, одного з причетних до крадіжки писанки "Трамвайчик" вдалося затримати, однак його спільники разом із писанкою зникли.

Кожна писанка проекту "Добра справа" – це благодійний лот, який може викупити будь-хто з відвідувачів експозиції. Отримані з проекту кошти організатори спрямують на підтримку Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАДИТ".