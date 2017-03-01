З мінометів та озброєння БМП бойовики обстріляли Широкине
Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.
На Донецькому – Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве.
Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.
Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.
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