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З найбільшої у світі статуї Христа в Польщі приберуть інтернет-антени

На думку церкви, антени на такій статуї можуть ображати почуття вірян
З голови 36-метрової статуї Ісуса Христа в Польщі знімуть антени для роздачі інтернет-сигналу.
З найбільшої у світі статуї Христа в Польщі приберуть інтернет-антени Фото: fakt.pl

Таке розпорядження дав єпископ Зеленогурсько-Гожовської дієцезії Тадеуш Літинський, повідомляє польське видання Fakt24. На думку церкви, антени на такій статуї можуть ображати почуття вірян.

Пристрої для роздачі інтернету будуть демонтовані найближчим часом, як очікується, не пізніше 10 травня.

У 2016 році церковна громада підписала договір на безоплатне використання простору на фігурі Ісуса Христа, і на його голові, всередині корони, були встановлені антени для передачі інтернет-сигналу. Громада за це отримала доступ до безкоштовного широкосмугового інтернету і безкоштовний візуальний моніторинг станції. Статуя також "роздавала" інтернет усім туристам і паломником, які перебували неподалік.

Висота пам'ятника разом з п'єдесталом становить 52,5 м, висота власне фігури – 33 м (за задумом автора – символічно щодо віку Христа), висота корони, яка вінчає його голову – ще 3 м.


Фото: fakt.pl

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