З початку року Росія відправила на Донбас 104 залізничні ешелони та 53 колони військової техніки

Росія з початку року направила на Донбас 104 потяги і 53 колони військової і автомобільної техніки.

"Коли я чую, як у лихоманці б'ється російська пропаганда з приводу ймовірної передачі Україні Сполученими Штатами летальної зброї оборонного характеру і як їй підспівують деякі наші "експертики", подаю маленький фрагмент з офіційних матеріалів, які українська сторона щоразу оприлюднює під час засідань робочої групи з питань безпеки в Мінську. Цю інформацію чує не тільки російська сторона, а й координатор роботи нашої групи від ОБСЄ в перекладі англійською. Він також є і головою СММ ОБСЄ по Україні", - йдеться в матеріалах, які оприлюднив представник України в одній із підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

Тільки впродовж липня 2017 року з території Росії незаконні збройні формування Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 7 одиниць ракетної артилерії, до 8 одиниць автомобільної техніки, 103 цистерни і 4 бензовози з паливом, 19 вагонів і 10 вантажних автомобілів із боєприпасами.

Крім того, за місяць зафіксовано 44 факти використання безпілотних літальних апаратів для розвідки території України і 4 випадки застосування розвідувальної авіації ПКС Росії.

Марчук додав, що Росія ці факти заперечує.

Нагадаємо, голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули 2307 українських військовослужбовців.