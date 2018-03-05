З початку року в Україні 37 разів напали на журналістів
Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк, повідомляє УНН.
"З початку року, за перший квартал 2018 року, ми вперше, напевно, з 2015 року зафіксували зростання фізичної агресії щодо журналістів. За перший квартал відбулося 37 нападів. Під нападами я маю на увазі перешкоджання і побиття. Для порівняння - минулого року за перший квартал було 17 випадків", - повідомила Романюк.
Зростання нападів відбувається рівномірно по всіх категоріях. Серед нападників на першому місці - громадяни, учасники акцій протесту. На другому місці - місцева влада та правоохоронні органи.
Зокрема, 26 нападів було скоєно приватними особами, 8 - представниками правоохоронних органів та місцевої влади і 3 напади - представники УПЦ МП.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україні за перший квартал 2018 року збільшилась кількість нападів на журналістів під час виконання професійних обов'язків.
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