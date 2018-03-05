З початку року в Україні 37 разів напали на журналістів

У "рейтингу" побиття та перешкоджання роботі ЗМІ лідирують звичайні громадяни і правоохоронці

У першому кварталі 2018 року в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів.

Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк, повідомляє УНН.

"З початку року, за перший квартал 2018 року, ми вперше, напевно, з 2015 року зафіксували зростання фізичної агресії щодо журналістів. За перший квартал відбулося 37 нападів. Під нападами я маю на увазі перешкоджання і побиття. Для порівняння - минулого року за перший квартал було 17 випадків", - повідомила Романюк.

Зростання нападів відбувається рівномірно по всіх категоріях. Серед нападників на першому місці - громадяни, учасники акцій протесту. На другому місці - місцева влада та правоохоронні органи.

Зокрема, 26 нападів було скоєно приватними особами, 8 - представниками правоохоронних органів та місцевої влади і 3 напади - представники УПЦ МП.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україні за перший квартал 2018 року збільшилась кількість нападів на журналістів під час виконання професійних обов'язків.