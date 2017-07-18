З Польщі екстрадували двох громадян України

Одного порушника розшукували за крадіжку, іншого - за виготовлення наркотиків

Поліція екстрадувала двох громадян України, затриманих на території Польщі.

Один з порушників розшукувався за крадіжку, другий - за незаконне виготовлення наркотичних речовин. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Разом з тим, з України в Польщу були передані громадянина зазначеної країни, що розшукується правоохоронними органами. Правопорушник був затриманий у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у березні цього року.

Нагадаємо, сьогодні варшавська поліція затримала трьох осіб і вилучила 145 тисяч штук цигарок та понад 300 кг різаного тютюну. Затримані – 34-річна полька, а також 21-і 38-річний чоловіки – громадяни України.