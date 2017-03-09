З Польщі в Україну намагалися провезти 58 кг гашишу в розбитому Mercedes

Прикордонники знайшли в машині 143 поліетиленові пакети з гашишем

Оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби не дозволили перевезти в Україну 58 кг гашишу на кордоні з Польщею.

Наркотики були заховані в розбитому автомобілі Mercedes W211, який хотіли ввезти в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська" на евакуаторі, повідомляє Держприкордонслужба.

Під час огляду машини прикордонники знайшли в ній 143 поліетиленові пакети зі спресованою речовиною коричневого кольору - гашиш.

За підозрою в спробі контрабанди наркотиків затримали чотирьох громадян Молдови у віці від 28 до 45 років.

Відкрито кримінальне провадження за ст.305 Кримінального кодексу - контрабанда наркотичних засобів.

Нагадаємо, що українські прикордонники 24 серпня виявили підводний спиртопровід на кордоні з Молдовою в районі Кучурганського водосховища.