CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби не дозволили перевезти в Україну 58 кг гашишу на кордоні з Польщею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Польщі в Україну намагалися провезти 58 кг гашишу в розбитому Mercedes
Прикордонники знайшли в машині 143 поліетиленові пакети з гашишем
Фото: dpsu.gov.ua
Наркотики були заховані в розбитому автомобілі Mercedes W211, який хотіли ввезти в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська" на евакуаторі, повідомляє Держприкордонслужба.
Під час огляду машини прикордонники знайшли в ній 143 поліетиленові пакети зі спресованою речовиною коричневого кольору - гашиш.
За підозрою в спробі контрабанди наркотиків затримали чотирьох громадян Молдови у віці від 28 до 45 років.
Відкрито кримінальне провадження за ст.305 Кримінального кодексу - контрабанда наркотичних засобів.
Нагадаємо, що українські прикордонники 24 серпня виявили підводний спиртопровід на кордоні з Молдовою в районі Кучурганського водосховища.
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03 09 2017 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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