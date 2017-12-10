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З Польщі вислали російського шпигуна

Росіянина позбавили права на перебування в РП
Громадянина Росії Дмитра К., який працював у Російському інституті стратегічних досліджень (РІСД), вислали з Польщі за рішенням керівника Агентства внутрішньої безпеки (ABW) РП.
З Польщі вислали російського шпигуна Фото:unian.ua

Польські спецслужби підозрюють цю людину у співпраці зі спецслужбами Росії на шкоду польській державі, - повідомляє TVP.INFO.

"За інформацією ABW, ця людина була задіяна в ініціюванні та веденні так званої гібридної війни проти Польщі. Крім того, чоловік мав активні контакти з розвідувальними службами Російської Федерації", - заявив представник координатора спецслужб в уряді Польщі Станіслав Жарин.

За його інформацією, певного роду прикриття для діяльності росіянинові давало співробітництво з РІСД у Москві.

"Він називався дослідником, ученим, завдяки чому отримував контакти в середовищі вчених і журналістів... Він пропонував їм наукову співпрацю, публікацію їхніх праць у різних наукових інститутах у Росії, а також виїзди і наукові конференції", - повідомив Жарин.

Він додав, що Дмитро К. також інструктував цих осіб, "що потрібно говорити і як формулювати свої висловлювання, щоб це було корисно для Російської Федерації".

Як інформує РАР, чоловіка позбавили права на перебування в Польщі і в середу вислали з країни.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала військовослужбовця Національної гвардії на прізвище Родіонова - за даними слідства, вона завербована російськими спецслужбами.
 

 

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12 10 2017 16:34
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