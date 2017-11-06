З України до Польщі вирушив перший "безвізовий" потяг
"Ще і ще раз - від президента України, урядовців усіх трьох пост-Майданних урядів з особливою заслугою МЗС та Мін'юсту, депутатів ВРУ, громадських організацій та журналістів - до наших партнерів у ЄС - усім дякую за спільну роботу та досягнення мети! Тепер перед нами нові завдання, тому безвіз точно не привід розслаблятися!", - написала віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.
Загалом в першу символічну безвізову подорож до ЄС відправились 40 громадських активістів, аналітиків, експертів, митців і журналістів – тих, хто працював над його досягненням.
У Польщі потяг зустрічатиме посол України в Польщі Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту Павєл Залєвський.
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.
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