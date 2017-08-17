З України повторно видворили грузинського кримінального авторитета "Ґію"
"Злочинна діяльність неодноразово судимого громадянина Грузії Георгія Чантурія Джемаловича і його перебування на території України становить загрозу громадській безпеці жителів нашої країни. Співробітники Управління карного розшуку обласної поліції провели комплекс оперативних заходів, повторно виявили нелегала в Київській області з підробленими документами і сьогодні депортували", - повідомила прес-служба столичної поліції.
Наприкінці березня оперативники затримували Чантурію та примусово видворили за межі України із забороною в'їзду на 5 років. На батьківщині 40-річний чоловік підробив паспорт, змінивши своє ім'я, і 6 липня знову повернувся в Україну.
Поліцейські звернулися в міграційну службу з клопотанням про примусове видворення затриманого з України. Сьогодні рішення про його депортацію було виконано.
У поліції уточнили, що протягом 20-ти років Чантурія перебував в Україні і здійснював свою злочинну діяльність на території нашої країни. За цей час він чотири рази відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких та інших злочинів.
Відомо, що "Ґія" був у виправній колонії "смотрящим" і мав значний вплив на криміногенну ситуацію далеко за її стінами.
"Підтримує і пропагує серед представників криміналітету, особливо молоді, "злодійські традиції" і систематично здійснює тяжкі та інші злочини. Також підтримує тісний зв'язок з вихідцями з кавказького регіону і з іншими кримінальними авторитетами, які перебувають у місцях позбавлення волі і поза ними.
Встановлено, що останнім часом намагався налагодити постачання наркотиків і спиртних напоїв на територію однієї з обласних виправних колоній", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) видворила кримінального авторитета, який планував створити в Дніпрі організовану злочинну групу.
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