З України видворили журналістку телеканалу Россия-24

Їй інкримінують підготовку "антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора""

Служба безпеки України видворила журналістку російського пропагандистського телеканалу Россия-24 Наталію Гончарову.

Як повідомляє прес-центр СБУ, Гончаровій також заборонений в'їзд в Україну на три роки.

За даними спецслужби, Гончарова "здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора".

Зокрема, на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які "у викривленому вигляді подавали ситуацію" в Україні, "дезінформували світову спільноту та завдавали шкоди міжнародному іміджу України".

Гончарова "планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України".

Нагадаємо, у січні організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі заборонили російським журналістам брати участь у заходах за участю Президента України Петра Порошенка.