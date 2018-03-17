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З України видворили журналістку телеканалу Россия-24

Їй інкримінують підготовку "антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора""
Служба безпеки України видворила журналістку російського пропагандистського телеканалу Россия-24 Наталію Гончарову.
З України видворили журналістку телеканалу Россия-24 Скріншот

Як повідомляє прес-центр СБУ, Гончаровій також заборонений в'їзд в Україну на три роки.

За даними спецслужби, Гончарова "здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора".

Зокрема, на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які "у викривленому вигляді подавали ситуацію" в Україні, "дезінформували світову спільноту та завдавали шкоди міжнародному іміджу України".

Гончарова "планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України".

Нагадаємо, у січні організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі заборонили російським журналістам брати участь у заходах за участю Президента України Петра Порошенка.

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17 03 2018 15:05
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