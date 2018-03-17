З України видворили журналістку телеканалу Россия-24
Як повідомляє прес-центр СБУ, Гончаровій також заборонений в'їзд в Україну на три роки.
За даними спецслужби, Гончарова "здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора".
Зокрема, на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які "у викривленому вигляді подавали ситуацію" в Україні, "дезінформували світову спільноту та завдавали шкоди міжнародному іміджу України".
Гончарова "планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України".
Нагадаємо, у січні організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі заборонили російським журналістам брати участь у заходах за участю Президента України Петра Порошенка.
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