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З вівторка мешканці Дніпра і прилеглих міст можуть лишитися без води

Хлору для очищення води вистачить до ранку 17 липня
Комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередило про можливе припинення постачання питної води мешканцям Дніпра та області через нестачу хлору.
З вівторка мешканці Дніпра і прилеглих міст можуть лишитися без води Фото: aulivoda.org.ua

"КП ДОР "Аульський водовід" повідомляє, що на підприємстві склалась надзвичайна ситуація. У зв'язку з відсутністю поставок рідкого хлору від ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", яка не в змозі виконувати умови договору поставки внаслідок зупинки виробництва на AT "Дніпроазот", на підприємстві залишився запас хлору до 9:00 год 17 липня 2018 року", – заявили в "Аульському водоводі".

Через відсутність реагенту для знезараження води КП ДОР "Аульский водовід" може припинити постачання питної води споживачам міст Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ та прилеглих населених пунктів Дніпропетровського, Криничанського та Верхньодніпровського районів з 9:00 17 липня 2018 року.

Нагадаємо, в Миколаєві з 10:00 16 липня водопостачання абонентам МКП "Миколаївводоканал" знижено у зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води.

Місто Харків може залишитися без води через нестачу хлору, запасів якого вистачить до наступної суботи.

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16 07 2018 22:35
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