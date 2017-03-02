За день в Авдіївці поранених і загиблих серед мирних жителів немає, - поліція

Станом на 20.00 серед мирних жителів Авдіївки протягом 3 лютого поранених і загиблих немає.

"Загиблих і поранених в цей час немає. Поліція зафіксувала пошкодження 28 споруд, з них 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 4 гаражних кооперативи, 2 залізничні колії на станції Авдіївка", - повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.



Фото: dn.npu.gov.ua

Місто патрулюють більше 100 поліцейських. Правоохоронці охороняють дітей у двох школах - №1 та №7. 12 громадян звернулись до поліції з проханням у наданні соціальної допомоги (підвозу до пункту обігріву, евакуації).

Нагадаємо, що з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, за сьогодні евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей.