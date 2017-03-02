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За день в Авдіївці поранених і загиблих серед мирних жителів немає, - поліція

Місто патрулюють більше 100 поліцейських
Станом на 20.00 серед мирних жителів Авдіївки протягом 3 лютого поранених і загиблих немає.
За день в Авдіївці поранених і загиблих серед мирних жителів немає, - поліція Фото: mvs.gov.ua

"Загиблих і поранених в цей час немає. Поліція зафіксувала пошкодження 28 споруд, з них 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 4 гаражних кооперативи, 2 залізничні колії на станції Авдіївка", - повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.


Фото: dn.npu.gov.ua

Місто патрулюють більше 100 поліцейських. Правоохоронці охороняють дітей у двох школах - №1 та №7. 12 громадян звернулись до поліції з проханням у наданні соціальної допомоги (підвозу до пункту обігріву, евакуації).

Нагадаємо, що з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, за сьогодні евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей. 

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03 02 2017 21:50
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