НОВИНИСтаном на 20.00 серед мирних жителів Авдіївки протягом 3 лютого поранених і загиблих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За день в Авдіївці поранених і загиблих серед мирних жителів немає, - поліція
Місто патрулюють більше 100 поліцейських
Фото: mvs.gov.ua
"Загиблих і поранених в цей час немає. Поліція зафіксувала пошкодження 28 споруд, з них 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 4 гаражних кооперативи, 2 залізничні колії на станції Авдіївка", - повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області.
Фото: dn.npu.gov.ua
Місто патрулюють більше 100 поліцейських. Правоохоронці охороняють дітей у двох школах - №1 та №7. 12 громадян звернулись до поліції з проханням у наданні соціальної допомоги (підвозу до пункту обігріву, евакуації).
Нагадаємо, що з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, за сьогодні евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей.
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03 02 2017 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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