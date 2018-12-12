За день бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь
"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік селища Кримське, що на Луганському напрямку та населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.
Опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук", - інформує прес-центр штабу ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що за минулу добу російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Спогади офіцерів ЗСУ: До війни нас вчили воювати з "умовним ворогом" - ФРН разом з "союзником" - Росією"Ми вчили структуру підрозділів НАТО і вони "були нашими ворогами". Нам давали організаційну штатну структуру, штат підрозділів, кількість осіб в різних підрозділах. І ми планували свої дії"