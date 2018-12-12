За день бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік селища Кримське, що на Луганському напрямку та населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук", - інформує прес-центр штабу ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.