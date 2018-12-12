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За день бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
За день бойовики на Донбасі сім разів відкривали вогонь Фото: EPA/UPG

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік селища Кримське, що на Луганському напрямку та населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук", - інформує прес-центр штабу ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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12 12 2018 18:38
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