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За добу на Донбасі поранено двох військових

Противник застосовує озброєння, яке заборонене мирними домовленостями
Двоє військовослужбовців Збройних сил України 27 жовтня отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі.
За добу на Донбасі поранено двох військових Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"Наприкінці минулої доби ситуація в районі проведення АТО і надалі зберігала тенденцію до загострення. На Приморському напрямку, який в останні кілька днів опинився в епіцентрі протистояння, противник дедалі частіше застосовує озброєння, яке заборонене мирними домовленостями", - повідомив спікер АТО Олександр Стельмах.

Вдень протягом декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 мм і кулеметів позиції біля Широкиного. Там був поранений один з бійців. Крім того, ввечері під мінометним вогнем опинилися позиції біля Водяного. Поблизу Мар'їнки бойовики двічі стріляли з гранатометів.

На Донецькому напрямку вночі тричі стріляли з піхотного озброєння в районі Зайцевого. З цієї ж зброї бойовики стріляли в околицях Миронівського і Авдіївської промзони.

На Луганському напрямку майже годину з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах української армії біля Трьохізбенки.

Нагадаємо, упродовж вчорашнього дня у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили обстрілювати позиції української армії, застосовуючи заборонене мирними угодами озброєння.
 

 

 

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28 10 2017 11:30
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