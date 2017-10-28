За добу на Донбасі поранено двох військових

Двоє військовослужбовців Збройних сил України 27 жовтня отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі.

"Наприкінці минулої доби ситуація в районі проведення АТО і надалі зберігала тенденцію до загострення. На Приморському напрямку, який в останні кілька днів опинився в епіцентрі протистояння, противник дедалі частіше застосовує озброєння, яке заборонене мирними домовленостями", - повідомив спікер АТО Олександр Стельмах.

Вдень протягом декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 мм і кулеметів позиції біля Широкиного. Там був поранений один з бійців. Крім того, ввечері під мінометним вогнем опинилися позиції біля Водяного. Поблизу Мар'їнки бойовики двічі стріляли з гранатометів.