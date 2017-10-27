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Протягом дня в АТО один боєць ЗСУ був поранений, - штаб

Стан здоров’я бійця оцінюється як задовільний
Упродовж дня у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили обстрілювати позиції української армії, застосовуючи заборонене мирними угодами озброєння.
Протягом дня в АТО один боєць ЗСУ був поранений, - штаб Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"Так, на Приморському напрямку бойовики випустили щонайменше 39 мін калібру 82 міліметри по оборонцях Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили наші опорні пункти біля Широкиного. А близько 15 години противник обстріляв із 120-міліметрових мінометів цивільні будинки у селищі Широкине", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку сьогодні окупанти двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по наших позиціях у районі Авдіївської промзони. Українські бійці вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність бойовиків.

У результаті цього протистояння, близько 4 ранку отримав поранення один військовослужбовець сил АТО. Постраждалий оперативно був госпіталізований і на цей момент стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

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Нагадаємо,  за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушували перемир'я. У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, змушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.

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27 10 2017 20:18
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