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За фактом викрадення Гончаренка відкрито кримінальне провадження

Подію кваліфікували за частиною 2 ст. 146 КК - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, з використанням зброї"
Інформація про викрадення нардепа Олексія Гончаренка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За фактом викрадення Гончаренка відкрито кримінальне провадження Олексій Гончаренко. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Подію кваліфікували за частиною 2 ст. 146 КК - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, з використанням зброї", -  інформує "Думська" з посиланням на прокуратуру області.

Видання пише, що поліція в пошуковій операції та розслідуванні не задіяна. Розшуком займається Служба безпеки України.

У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк написав у Facebook, що Національна поліція Україна готова надати повну і всебічну допомогу і підтримку своїм оперативними та спеціальними підрозділами, а також будь-якими іншими ресурсами по кримінальній справі.

"Ми готові тісно співпрацювати і координувати всі подальші дії з нашими колегами з СБУ та ГПУ, для ефективного розслідування та якнайшвидшого встановлення місця знаходження державного діяча", - написав він.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко припустив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.

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23 02 2017 15:48
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