За фактом викрадення Гончаренка відкрито кримінальне провадження
Подію кваліфікували за частиною 2 ст. 146 КК - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, з використанням зброї", - інформує "Думська" з посиланням на прокуратуру області.
Видання пише, що поліція в пошуковій операції та розслідуванні не задіяна. Розшуком займається Служба безпеки України.
У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк написав у Facebook, що Національна поліція Україна готова надати повну і всебічну допомогу і підтримку своїм оперативними та спеціальними підрозділами, а також будь-якими іншими ресурсами по кримінальній справі.
"Ми готові тісно співпрацювати і координувати всі подальші дії з нашими колегами з СБУ та ГПУ, для ефективного розслідування та якнайшвидшого встановлення місця знаходження державного діяча", - написав він.
Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко припустив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.
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