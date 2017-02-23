За фактом викрадення Гончаренка відкрито кримінальне провадження

Подію кваліфікували за частиною 2 ст. 146 КК - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, з використанням зброї"

Інформація про викрадення нардепа Олексія Гончаренка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подію кваліфікували за частиною 2 ст. 146 КК - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, з використанням зброї", - інформує "Думська" з посиланням на прокуратуру області.

Видання пише, що поліція в пошуковій операції та розслідуванні не задіяна. Розшуком займається Служба безпеки України.

У свою чергу радник глави МВС Зорян Шкіряк написав у Facebook, що Національна поліція Україна готова надати повну і всебічну допомогу і підтримку своїм оперативними та спеціальними підрозділами, а також будь-якими іншими ресурсами по кримінальній справі.

"Ми готові тісно співпрацювати і координувати всі подальші дії з нашими колегами з СБУ та ГПУ, для ефективного розслідування та якнайшвидшого встановлення місця знаходження державного діяча", - написав він.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко припустив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.