За хабар у 54 тис. грн начальник львівського СІЗО сплатить 17 тис. грн штрафу

Хабарник вимагав у дружини підозрюваного гроші за довідку про неможливість його подальшого перебування в СІЗО

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ЗРУ та начальником Львівської установи виконання покарань (№19) Богданом Гальчишаком, якого звинувачували у зловживанні впливом та отриманні хабара розміром 2 тис. доларів США, наклавши на підсудного штраф у розмірі 17 тис. грн.

Начальнику львівського СІЗО Богдану Гальчишаку інкримінували зловживання впливом за ч. 2 ст. 369-2 КК України (!Одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення держслужбовцем"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або ув’язнення на термін до 5 років, - повідомляє антикорупційне видання "Наші гроші. Львів", посилаючись на вирок Галицького районного суду.

Нагадаємо, Богдана Гальчишака затримали 14 березня цього року при отриманні хабара у 2 тис. доларів. Під час обшуку в кабінеті полковника внутрішньої служби вилучили понад 6 тис. доларів та 600 євро. Наступного дня після затримання Богдан Гальчишак потрапив до лікарні через високий тиск.

За інформацією видання "Наші гроші. Львів", Гальчишак обіцяв посприяти у наданні медичною частиною львівського СІЗО довідки, яка б дала дозвіл на проходження медико-соціальної експертної комісії для продовження інвалідності для арештованого чоловіка потерпілої. За це Гальчишак вимагав спочатку 1 тис. доларів хабара, однак потім підвищив суму до $2 тис доларів.

Як встановило слідство, до моменту затримання Гальчишак встиг зустрітись з начальником медчастини львівського СІЗО (посаду займав і досі займає Степан Ковальчук) і повідомити про необхідність видачі арештованому довідки для проходження комісії. Про результат цієї розмови у вироку не повідомляється.

Згідно з затвердженою судом угодою, Гальчишак має заплатити 17 тис. грн штрафу, а також компенсувати витрати на судово-трасологічну експертизу в розмірі 4,5 тис грн.

Як повідомив ZAXID.NET прес-секретар Західного міжрегіонального з питань виконання покарань Валерій Лазарчук, 22 березня Богдана Гальчишака було звільнено з посади начальника СІЗО за власним бажанням. 2Зараз на посаді начальника державної установи "Львівська установа виконання покарань (№19)" перебуває полковник внутрішньої служби Кутовой Вадим Анатолійович. Гальчишак у нас на службі не числиться", – сказав Валерій Лазарчук.