За минулу добу бойовики 43 рази відкривали вогонь по українських позиціях, втрат немає
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається складною. Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська і незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність. Противник 43 рази порушував режим припинення вогню, з них 10 разів застосовував 152-мм і 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону і надавали адекватної відповіді супротивнику", - станом на 7:00 19 травня повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил
На Горлівському напрямку відзначається активність противника довкола населених пунктів Зайцеве, Залізне. На Донецькому - Авдіївська промзона, Піски.
На Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.
"У районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів вогонь снайпера був оперативно припинений", - йдеться в повідомленні.
За даними української розвідки, знищено 2 і поранено 3 бойовики.
Нагадаємо, що на Донеччині помер командир інтернаціональної бригади бойовиків із позивним "Мамай".
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