За минулу добу на Донбасі поранено трьох бійців ЗСУ
Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Під час бойових дій у підрозділах наших військ поранено трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний.
За даними розвідки, впродовж минулої доби, 2 травня, втрати противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації", - йдеться у повідомленні.
Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат серед воїнів ЗСУ немає.
Нагадаємо, що за добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено двох українських військовослужбовців.
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