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За минулу добу на Донбасі поранено трьох бійців ЗСУ

Противник 22 рази застосував артилерію та міномети
Впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою.
За минулу добу на Донбасі поранено трьох бійців ЗСУ Фото: Андрій Попіль

Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Під час бойових дій у підрозділах наших військ поранено трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний.

За даними розвідки, впродовж минулої доби, 2 травня, втрати противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації", - йдеться у повідомленні.

Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат серед воїнів ЗСУ немає.

Нагадаємо, що за добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено двох українських військовослужбовців.

 

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