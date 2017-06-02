За минулу добу на Донеччині зафіксовано 1200 вибухів, - місія ОБСЄ

Між вечорами 4 та 5 лютого, більшість вибухів зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що за минулу зафіксувала у Донецькій області 1,2 тисяч вибухів.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи більше ніж 800 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом. У наступні 24 години СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, ніж між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи близько 1 200 вибухів", - йдеться у звіті місії ОБСЄ станом на вечір 5 лютого.

Також зазначається, що між вечорами 4 та 5 лютого, більшість вибухів було зафіксована в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.

"У Луганській області СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи більше ніж 150 вибухів відносно попереднього звітного періоду. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, знову зменшилася впродовж наступних 24 годин, враховуючи 21 вибух", - сказано у звіті.

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.

Варто відзначити, що заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що обидві ворожі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.