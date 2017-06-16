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За останні півтора року до лав ЗСУ за контрактом вступили 86 тисяч українців, - Полторак

За словами Полторака, така кількість контрактників дозволила створити резерв
У Міністерстві оборони повідомили, що за останні 1,5 року ряди Збройних сил України поповнили 86 тисяч контрактників.
За останні півтора року до лав ЗСУ за контрактом вступили 86 тисяч українців, - Полторак Фото: скріншот

"За 2016 рік і початок 2017 року у військо за контрактом прийшло 86 тисяч військовослужбовців, що свідчить про те, що армія стає професійною. Контрактники мотивовані, підготовлені, мають бойовий досвід. І це дозволило нам на сьогоднішній день відмовитися від мобілізації", - заявив глава відомства Степан Полторак, інформує Інтерфакс-Україна.

Крім того, міністр оборони зазначив, що така кількість контрактників також дозволила створити резерв.

"Ми створили 100-тисячний резерв, який протягом декількох діб може взяти в руки зброю. З ними щороку проводяться навчання", - сказав Полторак.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу", якими звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від військової служби.

У Міністерстві оборони України роз'яснили деякі положення порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році.

 
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16 06 2017 11:18
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