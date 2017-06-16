За останні півтора року до лав ЗСУ за контрактом вступили 86 тисяч українців, - Полторак

У Міністерстві оборони повідомили, що за останні 1,5 року ряди Збройних сил України поповнили 86 тисяч контрактників.

"За 2016 рік і початок 2017 року у військо за контрактом прийшло 86 тисяч військовослужбовців, що свідчить про те, що армія стає професійною. Контрактники мотивовані, підготовлені, мають бойовий досвід. І це дозволило нам на сьогоднішній день відмовитися від мобілізації", - заявив глава відомства Степан Полторак, інформує Інтерфакс-Україна.

Крім того, міністр оборони зазначив, що така кількість контрактників також дозволила створити резерв.

"Ми створили 100-тисячний резерв, який протягом декількох діб може взяти в руки зброю. З ними щороку проводяться навчання", - сказав Полторак.