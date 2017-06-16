За останні півтора року до лав ЗСУ за контрактом вступили 86 тисяч українців, - Полторак
"За 2016 рік і початок 2017 року у військо за контрактом прийшло 86 тисяч військовослужбовців, що свідчить про те, що армія стає професійною. Контрактники мотивовані, підготовлені, мають бойовий досвід. І це дозволило нам на сьогоднішній день відмовитися від мобілізації", - заявив глава відомства Степан Полторак, інформує Інтерфакс-Україна.
Крім того, міністр оборони зазначив, що така кількість контрактників також дозволила створити резерв.
"Ми створили 100-тисячний резерв, який протягом декількох діб може взяти в руки зброю. З ними щороку проводяться навчання", - сказав Полторак.
Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу", якими звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від військової служби.
У Міністерстві оборони України роз'яснили деякі положення порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році.
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