За три роки Україна видала Росії більше 30 осіб Російська сторона передала близько 70 правопорушників

З Росії в Україну протягом останніх трьох років було екстрадовано 70 осіб, при цьому з України в Росію - понад 30 осіб.

Фото: rbc.ua

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. "На сьогодні статистика: протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той же час Україна видала Росії більше 30 правопорушників", - сказав він на брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна". Єнін зазначив, що екстрадиція підозрюваних в скоєнні злочинів з країни в країну відбувається в сухопутних пунктах пропуску на кордоні з РФ за взаємною домовленістю сторін.

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