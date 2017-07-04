Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За три роки Україна видала Росії більше 30 осіб

Російська сторона передала близько 70 правопорушників
З Росії в Україну протягом останніх трьох років було екстрадовано 70 осіб, при цьому з України в Росію - понад 30 осіб.
За три роки Україна видала Росії більше 30 осіб Фото: rbc.ua

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"На сьогодні статистика: протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той же час Україна видала Росії більше 30 правопорушників", - сказав він на брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

Єнін зазначив, що екстрадиція підозрюваних в скоєнні злочинів з країни в країну відбувається в сухопутних пунктах пропуску на кордоні з РФ за взаємною домовленістю сторін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 23:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому цю владу треба змінити?

Чому цю владу треба змінити?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.