ПОЛІТИКА НОВИНИЗ Росії в Україну протягом останніх трьох років було екстрадовано 70 осіб, при цьому з України в Росію - понад 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три роки Україна видала Росії більше 30 осіб
Російська сторона передала близько 70 правопорушників
Фото: rbc.ua
Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
"На сьогодні статистика: протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той же час Україна видала Росії більше 30 правопорушників", - сказав він на брифінгу в Генпрокуратурі в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".
Єнін зазначив, що екстрадиція підозрюваних в скоєнні злочинів з країни в країну відбувається в сухопутних пунктах пропуску на кордоні з РФ за взаємною домовленістю сторін.
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07 04 2017 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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