За три роки українська армія стала однією з найбільш ефективних в Європі, - Порошенко
Про це Порошенко сказав на "Українському сніданку" в Давосі, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".
"Я хочу нагадати, що ми робимо ці кроки під час російської агресії. Більша частина нашого ВВП йде на сферу оборони, десятки тисяч українців постраждали від цього. І ми захищаємо свободу і демократію для Європи, для всього світу, зупиняючи російську агресію, щоб вона не лізла далі... Протягом останніх 3-х років ми стали однією з найбільш ефективних армій в Європі, хоча до цього армія мала дуже поганий стан", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що Порошенко та віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович обговорили у Давосі подальше реформування української енергетичної галузі та можливі механізми приєднання держави до Енергетичного союзу ЄС.
Також український Президент провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
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