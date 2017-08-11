Загострення в зоні АТО: двоє військових загинули, троє постраждали
Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку бойовики з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП вели вогонь в районі Гнутового. Також озброєння БМП терористи застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового. В результаті обстрілу з гранатометів по опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму.
На Луганському напрямку під вогонь ворожих мінометів потрапили позиції української армії неподалік Новотошківського. В районі Кримського бойовики вогонь із великокаліберних кулеметів та 82-міліметрових мінометів, а ближче до опівночі випустили 10 мін калібру 120 міліметрів. Унаслідок цього обстрілу двоє українських військових загинули, один поранений, ще один отримав бойову травму.
На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь із протитанкового гранатомету по українських укріпленнях на шахті Бутівка.
Загалом за минулу добу терористи 17 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій загинули двоє наших військових, ще двоє отримали бойові травми, один був поранений.
Нагадаємо, протягом дня 7 листопада бойовики шість разів атакували позиції ЗСУ на Донбасі.
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