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АТО: Бойовики шість разів порушили перемир'я, втрат у лавах ЗСУ немає

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Від початку доби 7 листопада незаконні збройні формування шість разів порушили перемир’я в зоні проведення антитерористичної операції. Українські воїни тричі застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
АТО: Бойовики шість разів порушили перемир Фото: google.com

"Так, на луганському напрямку у першій половині дня проросійські найманці тричі з різних видів гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Кримського. А під вогнем мінометів калібру 82 міліметри опинились опорні пункти сил АТО біля Луганського і Трьохізбенки", – повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На приморському напрямку бойовики, згідно з даними штабу, із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів били по укріпленнях сил АТО неподалік Невельського.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.
 

 

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07 11 2017 19:19
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