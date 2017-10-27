НОВИНИУ Львівській області інтенсивні показники захворюваності грипом і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищили епідемічний поріг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Захворюваність на грип перевищила епідпоріг у Львівській області
Минулого тижня було госпіталізовано 148 осіб, у тому числі 118 дітей
Фото: svit24.net
За минулий тиждень (16-22 жовтня) в області на грип та ГРВІ захворіли 7 722 особи. Інтенсивний показник становить 374,9, при епідпорозі 305,7, повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.
У Львові епідпоріг не перевищено, інтенсивний показник становить 369,2 при епідпорозі 592,0.
Минулого тижня було госпіталізовано 148 осіб, у тому числі 118 дітей.
Нагадаємо, що захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг у Запорізькій області на 4,5%, в інших областях ситуація типова для цієї пори року - межі епідпорогу коливаються від -0,8% до -79,0%.
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27 10 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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