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Захворюваність на грип перевищила епідпоріг у Львівській області

Минулого тижня було госпіталізовано 148 осіб, у тому числі 118 дітей
У Львівській області інтенсивні показники захворюваності грипом і гострі респіраторні вірусні інфекції перевищили епідемічний поріг.
Захворюваність на грип перевищила епідпоріг у Львівській області Фото: svit24.net

За минулий тиждень (16-22 жовтня) в області на грип та ГРВІ захворіли 7 722 особи. Інтенсивний показник становить 374,9, при епідпорозі 305,7, повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

У Львові епідпоріг не перевищено, інтенсивний показник становить 369,2 при епідпорозі 592,0.

Минулого тижня було госпіталізовано 148 осіб, у тому числі 118 дітей.

Нагадаємо, що захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг у Запорізькій області на 4,5%, в інших областях ситуація типова для цієї пори року - межі епідпорогу коливаються від -0,8% до -79,0%.

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27 10 2017 21:34
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