Закарпатського перевізника оштрафували на 21 млн грн за неоформлених водіїв

У Закарпатській області працівники Держпраці оштрафували підприємця на 21 мільйон гривень за 186 неоформлених водіїв.

"Під час перевірки із застосуванням інформаційних баз даних, СМR, податкових розрахунків та наданих підприємцем документів, встановлено, що за період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2018 року наймані працівники здійснювали міжнародні перевезення без належного оформлення праці найманих осіб", – повідомило обласне управління Державної фіскальної служби.

Там додали, що провели позапланову перевірку перевізника на підставі "отриманої податкової інформації". Її результати направили до обласного управління Держпраці, яке й оштрафувало перевізника на 21 млн грн.

Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.

Однак Подільський районний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Енергетичної митниці Державної фіскальної служби, згідно з яким голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" було оштрафовано на 7 млрд грн.