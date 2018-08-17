Закарпатського перевізника оштрафували на 21 млн грн за неоформлених водіїв
"Під час перевірки із застосуванням інформаційних баз даних, СМR, податкових розрахунків та наданих підприємцем документів, встановлено, що за період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2018 року наймані працівники здійснювали міжнародні перевезення без належного оформлення праці найманих осіб", – повідомило обласне управління Державної фіскальної служби.
Там додали, що провели позапланову перевірку перевізника на підставі "отриманої податкової інформації". Її результати направили до обласного управління Держпраці, яке й оштрафувало перевізника на 21 млн грн.
Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.
Однак Подільський районний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Енергетичної митниці Державної фіскальної служби, згідно з яким голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" було оштрафовано на 7 млрд грн.
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