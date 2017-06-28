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Закордонні спецслужби підтримують екстремістів і терористів на кордонах з Росією, – Путін

Серед викликів він назвав "спроби стримати розвиток РФ, нав'язати протистояння, дестабілізувати регіони, що розташовані поблизу російських кордонів"
Президент РФ звинуватив закордонні спецслужби у прямій підтримці екстремістських і терористичних угруповань для дестабілізації регіонів поблизу кордонів РФ.
Закордонні спецслужби підтримують екстремістів і терористів на кордонах з Росією, – Путін Фото:interfax.ru

Про це Путін заявив 28 червня в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки, пише "Інтерфакс".

Серед "викликів", з якими стикається Росія, він назвав "спроби стримати розвиток РФ, нав'язати протистояння, дестабілізувати регіони, що розташовані поблизу російських кордонів".

"Зокрема в якості знаряддя використовуються терористичні і екстремістські угруповання. Не секрет, що деякі з них старанно опікуються, а то й отримують пряму підтримку від спецслужб низки країн", – зазначив Путін.

Також він заявив про "активізацію іноземних спецслужб в діяльності проти Росії та її союзників".

"У хід йдуть нові методи збору і вкидання інформації, кібератаки, спроби вербувати агентів, щоб отримати доступ до даних про оборонний, економічний, ресурсний потенціалі Росії", – заявив Путін.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни.

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