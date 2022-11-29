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Заміна рф: Катар постачатиме скраплений газ до Німеччини з 2026 року

Німеччина намагається замінити поставки російського газу, які були припинені через російську війну в Україні
Заміна рф: Катар постачатиме скраплений газ до Німеччини з 2026 року Фото: zawya.com

Катар постачатиме скраплений природний газ до Німеччини відповідно до 15-річної угоди, підписаної сьогодні, оскільки Німеччина намагається замінити поставки російського газу, які були припинені під час триваючої війни в Україні, повідомляє AP.

Офіційні особи не назвали вартість угоди, яка розпочнеться в 2026 році. Згідно з угодою, Катар відправлятиме до Німеччини до 2 мільйонів тонн газу через термінал у Брунсбюттелі, що наразі будується.

В угоді беруть участь як державна компанія Qatar Energy, так і ConocoPhillips, яка має частки в морському родовищі природного газу Катару в Перській затоці, яке вона ділить з Іраном.

Оскільки європейські країни підтримали Україну після вторгнення росії в лютому, москва скоротила поставки природного газу, який використовується для опалення будинків, виробництва електроенергії та електроенергетики. Це спричинило енергетичну кризу, яка підживлює інфляцію та посилює тиск на компанії через зростання цін.

Німеччина, яка до війни отримувала більше половини газу з росії, вже не отримує газу з росії з кінця серпня.

Країна будує п’ять терміналів зрідженого природного газу як ключову частину свого плану заміни російських поставок, і очікується, що перший буде введений в експлуатацію найближчим часом. Більша частина нинішніх поставок газу в Німеччину надходить з або через Норвегію, Нідерланди та Бельгію.


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29 11 2022 14:58
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