Заробітчани переказали в Україну $8,16 млрд за три квартали 2018 року - НБУ

За даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів склав 8,16 мільярда доларів, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Відповідно до методології розрахунку, Нацбанк враховує як офіційні банківські грошові перекази, так й перекази, здійснені неофіційними каналами, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Найбільший обсяг грошових переказів українських заробітчан надійшов з Польщі - 2,72 мільярда доларів. На другому місці перекази з Росії - 822 мільйони доларів.

Водночас, відповідно до даних Нацбанку, протягом останніх декількох років обсяги грошових переказів з Росії суттєво скоротився, в той час, як перекази з країн ЄС зросли у понад 2 рази порівняно з 2015 роком.

Також протягом 2018 року зростав обсяг грошових переказів зі США. Так, у третьому кварталі 2018 року звідти до України надійшло 226 мільйонів доларів.

Раніше повідомляли, що у 2018 році українські трудові мігранти переказали з Чехії на батьківщину 600 млн євро.