Заробітчани переказали в Україну $8,16 млрд за три квартали 2018 року - НБУ
Відповідно до методології розрахунку, Нацбанк враховує як офіційні банківські грошові перекази, так й перекази, здійснені неофіційними каналами, йдеться в повідомленні Нацбанку.
Найбільший обсяг грошових переказів українських заробітчан надійшов з Польщі - 2,72 мільярда доларів. На другому місці перекази з Росії - 822 мільйони доларів.
Водночас, відповідно до даних Нацбанку, протягом останніх декількох років обсяги грошових переказів з Росії суттєво скоротився, в той час, як перекази з країн ЄС зросли у понад 2 рази порівняно з 2015 роком.
Також протягом 2018 року зростав обсяг грошових переказів зі США. Так, у третьому кварталі 2018 року звідти до України надійшло 226 мільйонів доларів.
Раніше повідомляли, що у 2018 році українські трудові мігранти переказали з Чехії на батьківщину 600 млн євро.
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