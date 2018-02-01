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Заступник Авакова на Новий рік отримав у подарунок Lexus за більш ніж 1 млн грн

Коштовне авто Купранець отримав від свого 63-річного батька Михайла
Начальник департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігор Купранець на Новий рік отримав у подарунок - Lexus GX460 вартістю більше одного мільйона гривень.
Заступник Авакова на Новий рік отримав у подарунок Lexus за більш ніж 1 млн грн Фото: slovoidilo.ua

Чиновник вніс зміни у електронну декларацію.

У вересні Купранець став власником квартири в Києві за 1,1 млн гривень, повідомляє "Центр протидії корупції".

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні нелегально працює фірма "Енівей", однією із засновниць якої є Наталія Купранець, дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця. 

"На двох подружжя задекларувало простору квартиру, чималу земельну ділянку, дві автівки класу люкс, три коштовних годинники, прикраси, твори мистецтва і ще близько 3,5 млн грн заощаджень готівкою. Ми вирішили поцікавитись у пана Купранця походженням його статків та поінформувати поліцейського про незаконний бізнес власної дружини, однак у відповідь на наш запит про інтерв’ю отримали відмову", - йшлося у матеріалі журналістів.

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02 01 2018 18:51
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