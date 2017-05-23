Заступник начальника поліції Хмельниччини збирав "данину" з керівників підрозділів

На Хмельниччині викрили заступника начальника поліції області, який вимагав гроші від керівників підлеглих підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

41-річний полковник "наполегливо рекомендував" керівникам територіальних підрозділів та галузевих служб поповнити рахунок певної банківської картки – начебто для службових потреб. Як з'ясували працівники внутрішньої безпеки, кошти посадовець привласнював. Наразі Генпрокуратурою України йому оголошено про підозру.

Гроші поліцейський випрошував начебто на службові потреби: зйомку телесюжетів про діяльність поліції, ремонт каплички тощо. Насправді, як встановили оперативники УВБ, отримані кошти – від 5 до 10 тисяч гривень – чиновник клав до власного гаманця. Гроші він отримував безпосередньо у відділеннях банку, через термінали та в онлайн-режимі.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі полковнику поліції оголошено підозру. Поліцейському загрожує позбавлення волі на термін до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Нагадаємо, що підозрюваний у хабарництві і засуджений до п'яти років позбавлення волі начальник Головного управління Державної міграційної служби Львівської області Олександр Погорецький у понеділок, 22 травня, повернувся на посаду.